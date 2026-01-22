Fußball-Beauty Lehmann zeigt ihren neuen Freund

Alisha Lehmann ist wieder vergeben! Die berühmteste Fußballerin der Welt präsentiert in den sozialen Medien ihren neuen Freund.
An ihrem 27. Geburtstag veröffentlicht Lehmann ein besonderes Posting. „Ein Jahr voller Liebe, mit Familie, Freunden und all den wunderbaren Menschen in meinem Leben. Danke, dass ihr mich stark gemacht habt“, schreibt die Schweizerin und zeigt unter anderem mit Montel McKenzie (zweites Bild; unten nach rechts wischen) ihren neuen Liebhaber.
Bekannt durch Dating-Show
McKenzie läuft für Folkestone Invicta in der Isthmian League, die die siebente und achte Ligastufe im englischen Ligen-System bildet, auf. Bekannt wurde der 28-Jährige durch seine Teilnahme als Kandidat in der zehnten Staffel der ITV2 -Datingshow „Love Island“ im Jahr 2023 sowie in der zweiten Staffel von „Love Island: All Stars“ im Jahr 2025. Zu Lehmanns Geburtstag teilt er einige Pärchen-Fotos im Netz: „Alles Gute zum Geburtstag, Baby!“
16 Millionen Follower
Seit Sommer kickt Lehmann, die lange Zeit mit dem brasilianischen Fußballer Douglas Luiz (aktuell von Juventus Turin an Nottingham Forest verliehen) liiert war, beim FC Como in Italien.
Mit ihren rund 16 Millionen Followern auf Instagram ist sie eine der meistgefolgten Sportlerinnen der Welt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.