Fußball-Beauty Lehmann zeigt ihren neuen Freund

Bekannt durch Dating-Show

McKenzie läuft für Folkestone Invicta in der Isthmian League, die die siebente und achte Ligastufe im englischen Ligen-System bildet, auf. Bekannt wurde der 28-Jährige durch seine Teilnahme als Kandidat in der zehnten Staffel der ITV2 -Datingshow „Love Island“ im Jahr 2023 sowie in der zweiten Staffel von „Love Island: All Stars“ im Jahr 2025. Zu Lehmanns Geburtstag teilt er einige Pärchen-Fotos im Netz: „Alles Gute zum Geburtstag, Baby!“