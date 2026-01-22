Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder vergeben!

Fußball-Beauty Lehmann zeigt ihren neuen Freund

Fußball International
22.01.2026 08:03
Alisha Lehmann und ihre neue Liebe
Alisha Lehmann und ihre neue Liebe(Bild: Krone KREATIV/AFP/MIGUEL MEDINA, instagram.com/alishalehmann7)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alisha Lehmann ist wieder vergeben! Die berühmteste Fußballerin der Welt präsentiert in den sozialen Medien ihren neuen Freund.

0 Kommentare

An ihrem 27. Geburtstag veröffentlicht Lehmann ein besonderes Posting. „Ein Jahr voller Liebe, mit Familie, Freunden und all den wunderbaren Menschen in meinem Leben. Danke, dass ihr mich stark gemacht habt“, schreibt die Schweizerin und zeigt unter anderem mit Montel McKenzie (zweites Bild; unten nach rechts wischen) ihren neuen Liebhaber.

Bekannt durch Dating-Show
McKenzie läuft für Folkestone Invicta in der Isthmian League, die die siebente und achte Ligastufe im englischen Ligen-System bildet, auf. Bekannt wurde der 28-Jährige durch seine Teilnahme als Kandidat in der zehnten Staffel der ITV2 -Datingshow „Love Island“ im Jahr 2023 sowie in der zweiten Staffel von „Love Island: All Stars“ im Jahr 2025. Zu Lehmanns Geburtstag teilt er einige Pärchen-Fotos im Netz: „Alles Gute zum Geburtstag, Baby!“

16 Millionen Follower
Seit Sommer kickt Lehmann, die lange Zeit mit dem brasilianischen Fußballer Douglas Luiz (aktuell von Juventus Turin an Nottingham Forest verliehen) liiert war, beim FC Como in Italien.

Lesen Sie auch:
Alisha Lehmann
Heiße Schnappschüsse
Berühmteste Fußballerin der Welt posiert oben ohne
24.11.2025
„Nur zum Spaß“
Alisha Lehmann postet exklusive Inhalte für Fans
15.01.2026

Mit ihren rund 16 Millionen Followern auf Instagram ist sie eine der meistgefolgten Sportlerinnen der Welt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.420 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.399 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.375 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Fußball International
Ermittlungen laufen
„Moderne Sklaverei“: Vorwürfe gegen Weltmeister
Wieder vergeben!
Fußball-Beauty Lehmann zeigt ihren neuen Freund
Champions League
Elfer-Fehlschuss, aber Kanes Schnitzel-Serie hält
Stuttgart vs. AS Rom
Gleich zwei ÖFB-Youngsters in der Europa League
Krone Plus Logo
Sturms Gegner
Warum sogar Kinder den Namen Feyenoord tragen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf