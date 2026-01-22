Detroit gewinnt mit Marco Kasper in Toronto

Für die Canucks war der Sieg auch für die Moral enorm wichtig. Das Team hatte zuletzt mit elf Niederlagen en suite einen Negativrekord in der Klubgeschichte markiert. Der Vorarlberger Rossi fehlte bereits die elfte Partie en suite. Auch gegen Washington waren die Canucks schon 0:2 zurückgelegen, dann feierten sie aber den ersten Heimsieg seit 6. Dezember.