So erlebte GAK-Flügelflitzer seine Zeit in Moskau

Leihspieler Leon Klassen ist in diesem Transferfenster der dritte Neue im Kader des GAK. Die „Krone“ sprach mit dem Deutsch-Russen im Rahmen des Trainingslagers in Catez über seine Zeit und sein Leben in Moskau, warum er jetzt in Graz ist, wieso er den GAK bereits kannte und seine Wurzeln.
„Letztendlich lief es sportlich nicht so, wie ich es mir erwartet oder gewünscht habe“, erzählt Leon Klassen, warum er für das Frühjahr leihweise von Darmstadt nach Graz gewechselt ist. „Beim GAK will ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen. Da ist es extrem wichtig, auch zu spielen.“
