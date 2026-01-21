„Motorenlärm ist bis auf die Berggipfel zu hören“

Hilferuf aus dem Nationalpark Gesäuse: Die Zunahme an Rasern gefährde die Sicherheit, beeinträchtige die Lebensqualität und sorge immer öfter für Beschwerden von Urlaubsgästen. Aus Sicht der Betroffenen könne nur eine durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B146 das Problem nachhaltig lösen. Plus: Welche Strafen Schnellfahrern drohen.
„Unsere Gäste kommen wegen der beeindruckenden Natur und der Ruhe“, weiß Andreas Hollinger vom Nationalpark Gesäuse aus jahrelanger Erfahrung. Umso größer ist die Ratlosigkeit bei den Verantwortlichen angesichts der jüngsten Tempo-Jahresauswertung. Statt der erlaubten 50 km/h im Bereich des Erlebniszentrums wurde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von rund 70 km/h gemessen – oftmals aber auch Tempo 140 und mehr.
