Beliebte Raserstrecke

„Motorenlärm ist bis auf die Berggipfel zu hören“

Steiermark
21.01.2026 06:00
Herbert Wölger vom Nationalpark Gesäuse setzt sich für eine Tempobremse ein.
Herbert Wölger vom Nationalpark Gesäuse setzt sich für eine Tempobremse ein.(Bild: Krone KREATIV/Nationalpark Gesäuse/Wölger, stock.adobe.com)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Hilferuf aus dem Nationalpark Gesäuse: Die Zunahme an Rasern gefährde die Sicherheit, beeinträchtige die Lebensqualität und sorge immer öfter für Beschwerden von Urlaubsgästen. Aus Sicht der Betroffenen könne nur eine durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B146 das Problem nachhaltig lösen. Plus: Welche Strafen Schnellfahrern drohen.

„Unsere Gäste kommen wegen der beeindruckenden Natur und der Ruhe“, weiß Andreas Hollinger vom Nationalpark Gesäuse aus jahrelanger Erfahrung. Umso größer ist die Ratlosigkeit bei den Verantwortlichen angesichts der jüngsten Tempo-Jahresauswertung. Statt der erlaubten 50 km/h im Bereich des Erlebniszentrums wurde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von rund 70 km/h gemessen – oftmals aber auch Tempo 140 und mehr.

