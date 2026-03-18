Pöltl traut seinem Utah-Nachfolger Schott viel zu

Erwartungsmanagement

Schott ist enorm athletisch, mit 2,06 Metern aber etwas kleiner als Pöltl. Dennoch ist er unter dem Korb beheimatet. „Ja natürlich, ich hoffe darauf“, sagte Pöltl auf die Frage, ob er seinen Status als einziger österreichischer NBA-Profi gerne teilen würde. Ob es Sinn mache, die eigenen Hoffnungen und jene von außen vor dem College-Einstieg nicht zu groß werden zu lassen? Pöltl: „Das muss jeder für sich selbst wissen. Manche setzen sich hohe Ziele, und das treibt sie dann extra an, andere müssen eher ihre Erwartungen ein bisschen managen. Das ist ganz individuell.“