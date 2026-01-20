„Kaum Beschlüsse“: Grüne gehen auf Regierung los

Gewessler kritisierte bei einer Pressekonferenz am Dienstag vor allem die dünne Tagesordnung für die Sitzung am Mittwoch. „Während die Regierung verkündet, wie viel sie arbeitet, stehen kaum Beschlüsse auf der Tagesordnung“, verwies Gewessler auf die „kleine“ Regierungsklausur vergangene Woche.

Gewessler begrüßt Senkung der Mehrwertsteuer, aber ...

Neben „viel zu laschen Regeln bei der Betrugsbekämpfung“ steht auch die verpflichtende Sommerschule am Programm des Nationalrats. Die grüne Klubobfrau begrüßte zwar die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, meinte aber: „Die Leute fragen sich, warum es so schwierig ist, sich zu einigen, was ein Grundnahrungsmittel ist.“