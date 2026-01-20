Iran fordert: Protestierende sollen sich stellen

Nach der brutalen Niederschlagung der Proteste gegen die Führung des Iran hat der Polizeichef des Landes Demonstranten aufgerufen, sich binnen drei Tagen den Behörden zu stellen.
Die politische und geistliche Führung des Iran inszeniert die Ende Dezember begonnenen Proteste als Komplott ihrer Erzfeinde USA und Israel. Das geistliche Oberhaupt der islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, hatte am Samstag von einer „amerikanischen Verschwörung“ gesprochen und gefordert, die „iranische Nation“ müsse „den Aufrührern das Rückgrat brechen“.
„Mit Nachsicht behandeln“
Junge Menschen, die „unwissentlich in die Unruhen verwickelt“ worden seien, würden als „getäuschte Personen und nicht als feindliche Soldaten“ betrachtet und „mit Nachsicht vom System der islamischen Republik“ behandelt, versprach der Behördenchef Ahmad-Reza Radan am Montag im iranischen Staats-TV.
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian, Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Eje‘i und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf kündigten in einer gemeinsamen Erklärung an, die Anstifter „terroristischer Vorfälle“ würden „entschlossen bestraft“.
Proteste seit Ende Dezember
Die Proteste im Iran hatten am 28. Dezember begonnen. Sie entzündeten sich an der schlechten Wirtschaftslage, weiteten sich aber rasch zu einer Massenbewegung gegen die religiöse und politische Führung der islamischen Republik aus. Die Behörden gingen brutal gegen die Demonstrierenden vor. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) wurden mindestens 3428 Demonstrierende getötet, einige Schätzungen gehen demnach sogar von 5000 bis 20.000 Toten aus.
Im Zuge der Proteste wurde im Land der Zugang zum Internet unterbrochen. Am elften Tag der Sperre kündigte der stellvertretende Leiter der iranischen Behörde für Wissenschaft, Technologie und Wissensökonomie an, der Netzzugang werde „nach und nach zum Normalbetrieb zurückgebracht“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.