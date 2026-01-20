Europa denkt schon über NATO ohne Amerika nach

Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump rund um Grönland wirken in Europas Hauptstädten wie ein politischer Weckruf. Was lange als rhetorische Provokation galt, wird nun als strategische Zäsur gesehen: Immer mehr europäische Regierungen stellen offen infrage, ob die USA noch ein verlässlicher Partner für Sicherheit und Handel sind – und beginnen, Alternativen zu denken.