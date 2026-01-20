So viel Gage bekommt Pocher für seinen Auftritt

10 Jahre zuvor, in 2014 war es ebenfalls Werner, der den Comedian zum Opernball lotste. Damals sorgte der Moderator, der heute auf Instagram 2 Millionen Follower hat, für einen satten Rassismus-Skandal. Er legte sich mit den Kardashians an und nannte sogar das N-Wort. Angeblich soll das ein Grund für das verfrühte Gehen von Kim Kardashian gewesen sein, die damals als Stargast von Richard Lugner eingeladen wurde.