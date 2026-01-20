So viel Gage bekommt Pocher für seinen Auftritt

Zum bereits dritten Mal wird der deutsche Liebeskasper und Komiker Oliver Pocher beim großen Staatsgewalze antanzen. Bei den letzten zwei Auftritten gab es auch den ein oder anderen großen Skandal. Offenbar hat der 47-Jährige aber gefallen an Wien gefunden – die Gage hat dabei bestimmt geholfen.
2014 und 2024 war er bereits in Wien beim Opernball – nun wagt er den Besuch zum dritten Mal. Hoffentlich hat Oliver Pocher Frack, Handschuhe und Fliege noch nicht zu gut verstaut, denn am 12. Februar kommen sie wieder zum Einsatz.
Der 47-Jährige kommt aber nicht alleine, sondern, wie vor zwei Jahren schon, mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Und eingeladen wurden die beiden laut dem „Kurier“ vom Unternehmerpaar Katharina und Helmut Kaltenegger. „Wir haben gesagt wir nehmen Leute mit, die so verrückt sind wie wir“, erzählte der Goldhandelsunternehmer.
Rassmismus-Skandal
2024 mietete sich der Pocher in der Loge des deutschen Unternehmers Markus Deussl ein und nahm dort neben Heino und dessen Manager Helmut Werner Platz. Dort zeigte er sich ungewöhnlich still, da er bei der Ankuft bereits leicht angeschlagen war und kaum eine Stimme hatte.
10 Jahre zuvor, in 2014 war es ebenfalls Werner, der den Comedian zum Opernball lotste. Damals sorgte der Moderator, der heute auf Instagram 2 Millionen Follower hat, für einen satten Rassismus-Skandal. Er legte sich mit den Kardashians an und nannte sogar das N-Wort. Angeblich soll das ein Grund für das verfrühte Gehen von Kim Kardashian gewesen sein, die damals als Stargast von Richard Lugner eingeladen wurde.
Teure Gäste
Für ihre prominenten Gäste dürfte den Kalteneggers auch nichts zu teuer sein, denn Pocher soll um die 20.000 Euro Gage für seinen Auftritt beim Staatsgewalze bekommen. Mal abgesehen von den Kosten für eine der angesehenen Logen in der Oper, versteht sich natürlich. Kein Wunder, dass sich Pocher dieses Jahr wieder sehen lässt.
Im Vergleich zu anderen Stargästen der vergangenen Jahre befindet sich Pocher mit der Gage aber noch eher im unteren Bereich. So bekam Priscilla Presley, Richard Lugners letzter Stargast, 100.000 Euro für ihren Besuch in Wien. Bei Kim Kardashian soll es sich um 250.000 Euro gehandelt haben. Bei Jane Fonda wurde ein Geheimnis daraus gemacht, es lässt sich aber nur vermuten, dass sie sich ähnlich bezahlen ließ.
Auf wen wir uns heuer freuen dürfen
Für dieses Jahr sind, neben Oliver Pocher, bereits weitere Gäste fix. So wird auch Promispross Apple Martin, die Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin, nach Wien reisen, um beim Ball des Jahres dabei zu sein. Man munkelt, dass sie für ihren Auftritt um die 50.000 Euro bekommt.
Seit Kurzem ist bekannt, dass das Musikduo BossHoss ebenfalls kommen wird. Sacha Vollmer und Alec Völcel werden in der „Style Up Your Life!“-Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner Platz nehmen. Schätzungsweise dürfen sie sich auch über mehrere tausende Euro freuen.
Am gleichen Tisch wird auch Topmodel Nadine Mirada erwartet. Auch wenn ihre Gage unklar ist, können sich wohl alle einen atemberaubenden Look erwarten. Und jetzt, wo die Gerüchteküche brodelt, wäre es doch der Hammer, wenn sie mit Sänger Apache auftaucht. Na ja, die Fans dürfen ja wohl noch hoffen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.