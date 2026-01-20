Vorteilswelt
Schwertransport

Nato-Panzer auf Kärntner Autobahn unterwegs

Kärnten
20.01.2026 14:00
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Wer in den frühen Dienstagmorgenstunden auf der Südautobahn in Kärnten unterwegs war, konnte den Panzer-Transport wohl kaum übersehen. Was dahintersteckt, erklärt Presseoffizier Christoph Hofmeister. 

Es ist kurz nach halb sechs in der Früh und auf der Südautobahn (A2) zwischen Villach und Klagenfurt bildet sich in Richtung Landeshauptstadt eine lange Fahrzeugkolonne. Der Grund: Ein Schwertransport ist die Ursache für das erhöhte Verkehrsaufkommen und den Zeitverlust Dienstagmorgen. 

Was diesmal über unsere Autobahnen in Kärnten unterwegs ist, bringt wohl einige Autolenker zum Staunen. Es handelt sich um insgesamt drei Schwertransporter mit tonnenschweren Panzern. Doch wo werden die hintransportiert und woher kommen sie überhaupt? „Es dürfte sich um Leopard-Panzer der italienischen Armee handeln. Sie werden von Italien nach Deutschland transportiert“, bestätigt Christoph Hofmeister, der Bundesheer-Pressesprecher. 

Drei Panzer dieser Art rollen über Kärntens Autobahnen. NATO-Panzer-Transport auf der A2 in ...
Drei Panzer dieser Art rollen über Kärntens Autobahnen. NATO-Panzer-Transport auf der A2 in Kärnten(Bild: Elisa Aschbacher)

Dort findet eine Nato-Übung statt. „Entweder werden die Militärgeräte mittels Zug oder eben per Schwertransporter auf Autobahnen transportiert“, so Hofmeister weiter. Am Donnerstag sollen die drei Panzer wieder zurück nach Italien geliefert werden. 

Kärnten

