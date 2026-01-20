Nato-Panzer auf Kärntner Autobahn unterwegs

Was diesmal über unsere Autobahnen in Kärnten unterwegs ist, bringt wohl einige Autolenker zum Staunen. Es handelt sich um insgesamt drei Schwertransporter mit tonnenschweren Panzern. Doch wo werden die hintransportiert und woher kommen sie überhaupt? „Es dürfte sich um Leopard-Panzer der italienischen Armee handeln. Sie werden von Italien nach Deutschland transportiert“, bestätigt Christoph Hofmeister, der Bundesheer-Pressesprecher.