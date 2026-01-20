Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutlich weniger Fälle

COVID-Technologie lässt Hautkrebs-Patienten hoffen

Wissenschaft
20.01.2026 15:10
Technologie aus der Impfstoff-Forschung macht Hautkrebs-Patienten Hoffnung
Technologie aus der Impfstoff-Forschung macht Hautkrebs-Patienten Hoffnung(Bild: AP/Matthias Rietschel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein neuer Therapieansatz sorgt bei Hautkrebs-Patienten für vorsichtigen Optimismus: Eine personalisierte Impfung in Kombination mit moderner Immuntherapie kann das Risiko eines Rückfalls deutlich senken. Die jetzt veröffentlichten Langzeitdaten nähren die Hoffnung, dass dieser Ansatz künftig auch bei anderen Krebsarten eine Rolle spielen könnte.

0 Kommentare

Konkret geht es um einen individualisierten Hautkrebs-Impfstoff der US-Pharmakonzerne Moderna und Merck. In Kombination mit der Krebsimmuntherapie Keytruda senkt er das Risiko eines Wiederauftretens der Krankheit oder des Todes um 49 Prozent.

Das zeigen Daten einer fünfjährigen Nachbeobachtung aus einer Studie, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Damit bestätigen die neuen Ergebnisse die bereits nach drei Jahren beobachtete Wirksamkeit.

Impfstoff wird individuell angepasst
Getestet wurde der Impfstoff mit dem Namen Intismeran Autogen bei Patienten mit sogenannten Hochrisiko-Melanomen, deren Tumoren zuvor operativ entfernt worden waren. Der besondere Ansatz: Der Impfstoff wird für jeden Patienten individuell entwickelt – auf Basis der genetischen Signatur des jeweiligen Tumors.

Immunsystem steuert Krebszellen direkt an
Intismeran beruht auf der mRNA-Technologie. Ziel ist es, das Immunsystem gezielt dazu anzuregen, verbliebene oder erneut auftretende Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. Die Impfung entfaltet ihre Wirkung jedoch nur in Kombination mit einer Immuntherapie. Dabei erhalten die Patienten über Monate oder Jahre hinweg alle drei bis sechs Wochen Antikörper per Infusion. Diese Form der Behandlung gilt im Vergleich zu klassischen Chemotherapien als meist besser verträglich, Nebenwirkungen treten seltener auf.

Lesen Sie auch:
Heller Hautkrebs tritt weitaus häufiger auf als viele vermuten.
Aktinische Karatose
Gezielte Therapie gegen hellen Hautkrebs
30.05.2025
Schwarzer Hautkrebs
So will Aminati ihren letzten Tag verbringen
19.01.2026

Zulassungsprozess könnte beschleunigt werden
Derzeit ist Intismeran noch nicht allgemein zugelassen und befindet sich weiterhin in der klinischen Entwicklung. Sowohl die US-Arzneimittelbehörde FDA als auch die europäische Arzneimittelagentur EMA haben dem Medikament jedoch einen Sonderstatus eingeräumt, da es als besonders vielversprechend gilt. Bei weiterhin positiven Studienergebnissen könnte der Zulassungsprozess dadurch beschleunigt werden.

Parallel dazu weiten Moderna und Merck ihre Forschung aus: Die Kombinationsbehandlung wird derzeit in acht größeren Studien auch bei anderen Krebsarten wie Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs getestet. Ob sich die positiven Ergebnisse aus der Melanom-Behandlung auf diese Tumorarten übertragen lassen, müssen die laufenden Studien noch zeigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
199.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.358 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.152 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
Kein „US-Exit“
Trumps Zölle schrecken heimische Firmen nicht ab
Deutlich weniger Fälle
COVID-Technologie lässt Hautkrebs-Patienten hoffen
Hohe Kosten
Weltweite Klimaschäden auch für Österreich teuer
Krone Plus Logo
Rind als Besen-Genie
Kärntner Kuh als Star: Veronika kratzt am Klischee
Zwei Monate nach Crew
Chinas beschädigtes Raumschiff ist wieder gelandet
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf