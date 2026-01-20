COVID-Technologie lässt Hautkrebs-Patienten hoffen

Immunsystem steuert Krebszellen direkt an

Intismeran beruht auf der mRNA-Technologie. Ziel ist es, das Immunsystem gezielt dazu anzuregen, verbliebene oder erneut auftretende Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. Die Impfung entfaltet ihre Wirkung jedoch nur in Kombination mit einer Immuntherapie. Dabei erhalten die Patienten über Monate oder Jahre hinweg alle drei bis sechs Wochen Antikörper per Infusion. Diese Form der Behandlung gilt im Vergleich zu klassischen Chemotherapien als meist besser verträglich, Nebenwirkungen treten seltener auf.