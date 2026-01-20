Mit rot-weiß-rotem Team zur Sensation des Jahres

Leidenschaft für Angeln verbindet

Trainer und Spieler verbindet auch die Leidenschaft fürs Angeln und Fischen. Melzer, der in Melbourne mit dabei ist, erzählt: „Als wir auf Bali bei einem Turnier waren, haben wir an einem freien Tag einen Fishing Trip auf dem Meer gemacht. Und bei mir daheim am Teich haben wir schon Hechte und Karpfen geangelt. Es hat Arthur extrem getaugt. Es ist wichtig, immer wieder auch den Kopf vom Tennis wegzubekommen.“