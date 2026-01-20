Dritter Streich! Der GAK greift in Deutschland zu

Der GAK hat sich auf der Außenbahn verstärkt. Der 25-jährige Leon Klassen wechselt leihweise bis Saisonende von Darmstadt nach Graz. Über weitere Modalitäten vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Der Deutsch-Russe isr in Österreich kein Unbekannter – im Herbst 2021 absolvierte er 17 Spiele für WSG Tirol, in denen er mit sechs Vorlagen groß aufzeigte. Im Winter wurde er an Spartak Moskau verkauft. Seine Jugend verbrachte der Linksfuß bei Koblenz, dem 1. FC Köln sowie 1860 München. Bei den Löwen schnupperte er auch erstmals Luft in der Kampfmannschaft. Nach seinem Abenteuer in Moskau wechselte Klassen zu Lyngby in Dänemark, ehe er über Darmstadt nun zum GAK kam.