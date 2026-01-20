Dritter Streich! Der GAK greift in Deutschland zu

Fußball-Bundesligist GAK wurde ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv. Die Grazer schnappten sich einen Spieler aus der zweiten deutschen Liga und liehen sich Leon Klassen von Darmstadt aus. Schon am Dienstag wird er zur Mannschaft beim Trainingslager in Catez stoßen. Es ist der dritte Neue nach Franz Stolz und Mark Grosse.
Der GAK hat sich auf der Außenbahn verstärkt. Der 25-jährige Leon Klassen wechselt leihweise bis Saisonende von Darmstadt nach Graz. Über weitere Modalitäten vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Der Deutsch-Russe isr in Österreich kein Unbekannter – im Herbst 2021 absolvierte er 17 Spiele für WSG Tirol, in denen er mit sechs Vorlagen groß aufzeigte. Im Winter wurde er an Spartak Moskau verkauft. Seine Jugend verbrachte der Linksfuß bei Koblenz, dem 1. FC Köln sowie 1860 München. Bei den Löwen schnupperte er auch erstmals Luft in der Kampfmannschaft. Nach seinem Abenteuer in Moskau wechselte Klassen zu Lyngby in Dänemark, ehe er über Darmstadt nun zum GAK kam.
Wir sind sicher, dass er unseren Kader auf der Außenbahn nochmals flexibler macht.
Tino Wawra
„Leon ist ein spielstarker und offensiver Außenspieler, der sehr gut zu unserer sportlichen Ausrichtung passt. Er bringt wertvolle Erfahrung im Ausland, aber auch in Österreich mit und hat uns in den Gesprächen absolut überzeugt. Wir sind sicher, dass er unseren Kader auf der Außenbahn nochmals flexibler macht“, meint Sportchef Tino Wawra in einer Aussendung des Klubs.
Glücklich ist auch Klassen selbst: „Der Wechsel zum GAK ist für mich ein sehr bewusster Schritt. Der Verein hat eine große Tradition und klare Ambitionen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Ich freue mich darauf, in Graz Verantwortung zu übernehmen und das große Ziel Klassenerhalt gemeinsam anzugehen.“
