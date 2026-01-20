Dingos sollen Teenager in Australien getötet haben

„Es war ein äußerst traumatischer und entsetzlicher Anblick für die Beamten“, erklärte Paul Algie, Inspektor des Polizeidienstes von Queensland. Es sei allerdings zu früh, um die Todesursache zu bestätigen. Fest stehe jedoch: „Dingos hatten physischen Kontakt mit der Leiche.“ Es sei jedoch auch vorstellbar, dass die junge Frau ertrunken sei. Das soll nun eine Obduktion klären.