Rudel umzingelt Leiche
Dingos sollen Teenager in Australien getötet haben
Tragischer Todesfall einer 19-jährigen Kanadierin auf einer australischen Insel: Die junge Rau wollte frühmorgens auf K‘gari, früher auch als Fraser Island bekannt, schwimmen gehen. Kurz darauf wurde sie tot am Strand entdeckt, umringt von Dingos. Die verwilderten Hunde könnten den Teenager getötet haben.
Piper James hatte Freunden und Kollegen erklärt, dass sie gegen 5 Uhr morgens ins Meer schwimmen gehen wollte. Rund eineinhalb Stunden später wurde ihr lebloser Körper am Strand von zwei Männern aufgefunden – umringt von einer großen Gruppe Dingos. Die Zeugen alarmierten die Behörden.
In diesem Beitrag ist der Fundort der Leiche zu sehen:
„Es war ein äußerst traumatischer und entsetzlicher Anblick für die Beamten“, erklärte Paul Algie, Inspektor des Polizeidienstes von Queensland. Es sei allerdings zu früh, um die Todesursache zu bestätigen. Fest stehe jedoch: „Dingos hatten physischen Kontakt mit der Leiche.“ Es sei jedoch auch vorstellbar, dass die junge Frau ertrunken sei. Das soll nun eine Obduktion klären.
Ortschef: Dingo-Angriffe werden häufiger
Der Bürgermeister von Fraser Coast zeigte sich geschockt über das Drama: „Das ist sehr besorgniserregend. Wir haben im Laufe der Jahre eine zunehmende Anzahl von Dingo-Angriffen beobachtet, die auch immer radikaler werden“, so George Seymour. Man würde die Situation genau beobachten.
Ein Bild des jungen Opfers:
Ranger von Queensland Parks and Wildlife hätten ihre Patrouillen auf der Insel nun verstärkt. Ein Campingplatz in der Nähe des Fundorts der Leiche wurde vorübergehend geschlossen. Schilder am Strand warnen nun vor den verwilderten Hunden.
Dingos fielen 2001 über Buben her – tot
Der letzte tödliche Vorfall hatte sich 2001 auf der Insel ereignet, wie der Sender ABC berichtete. Damals wurde ein neunjähriger Bub von einem Dingo getötet, nachdem er in der Nähe eines Campingplatzes gestolpert und gestürzt war.
