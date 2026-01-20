Damen-Riesenslalom am Kronplatz ab 10.30 Uhr LIVE

Rast nun Scheibs erste Herausforderin

Scheib hat in den bisherigen sechs Saison-Riesentorläufen bei einem Ausfall mit drei Siegen und zwei zweiten Plätzen bilanziert. Der Sieg führt also nur über die 27-Jährige, wobei sich zuletzt Camille Rast als erste Herausforderin in Scheibs Kerndisziplin positioniert hat. Am Tag vor ihrem Sieg über Mikaela Shiffrin im Slalom gewann die Schweizerin in Kranjska Gora am 3. Jänner vor Scheib auch im Riesentorlauf. Eine Woche davor war sie am Semmering hinter dem ÖSV-Ass Zweite gewesen. Bis auf den Saisonstart in Sölden beendete Rast alle Riesentorläufe in den Top fünf, fiel nie aus.