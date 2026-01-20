Wird Strobls Kitzbühel-Rekord aus 1997 geknackt?

„Da könnte er schwitzen am Samstag“, sagte Vincent Kriechmayr über Strobl, der zu seiner Siegesfahrt Jahre später gemeint hatte: „Das war die schnellste Streif aller Zeiten.“ Vielleicht behält der Kärntner recht, doch die Athleten meldeten bei Kaiserwetter in der Gamsstadt am Dienstag zumindest Zweifel an. Christof Innerhofer, der Zweitschnellste hinter Franzoni (+0,11), rechnet damit, dass sich die Schnellsten am Samstag noch um etwa eine Sekunde steigern werden. Kriechmayr: „Mit der Bewegung am Hang wird es nicht leichter. Aber es wird auch das Material schärfer werden und die Athleten werden mehr attackieren.“