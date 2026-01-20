Gewinnen Sie Tickets für das Queen‑Ballett!

Maurice Béjart, einer der bedeutendsten Choreographen des 20. Jahrhunderts, schuf „Ballet for Life“ Mitte der 1990er-Jahre als berührende Hommage an zwei zu früh verstorbene Künstler: Queen-Frontmann Freddie Mercury und den Tänzer Jorge Donn. Die Choreografie vereint klassische Technik mit kraftvoller, zeitgenössischer Bewegungssprache und nutzt dabei sowohl Studioaufnahmen als auch Live-Recordings von Queen – darunter legendäre Tracks vom Wembley-Konzert 1986. Die von Gianni Versace gestalteten Kostüme machen die Produktion zu einem visuell-akustischen Spektakel, das weit über klassisches Ballett hinausgeht.