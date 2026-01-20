Gewinnen Sie Tickets für das Queen‑Ballett!

Das weltberühmte Béjart Ballet Lausanne präsentiert erstmals in Österreich eines der ikonischsten Werke von Maurice Béjart: „Ballet for Life“. Der Welterfolg, der seit über 30 Jahren das Publikum auf allen Kontinenten begeistert, kommt nun endlich nach Wien und Sie können dabei sein! Wir verlosen 5x2 Tickets für die Premiere am 30. Jänner.
Maurice Béjart, einer der bedeutendsten Choreographen des 20. Jahrhunderts, schuf „Ballet for Life“ Mitte der 1990er-Jahre als berührende Hommage an zwei zu früh verstorbene Künstler: Queen-Frontmann Freddie Mercury und den Tänzer Jorge Donn. Die Choreografie vereint klassische Technik mit kraftvoller, zeitgenössischer Bewegungssprache und nutzt dabei sowohl Studioaufnahmen als auch Live-Recordings von Queen – darunter legendäre Tracks vom Wembley-Konzert 1986. Die von Gianni Versace gestalteten Kostüme machen die Produktion zu einem visuell-akustischen Spektakel, das weit über klassisches Ballett hinausgeht.
„‘Ballet for Life‘ ist mehr als ein Ballett – es ist eine Feier des Lebens und eine Reflexion über Vergänglichkeit und Unsterblichkeit durch Kunst“
Julien Favreau, künstlerischer Leiter des Béjart Ballet Lausanne
Ikonische Kostüme einer Modelegende
Ein zentrales Gestaltungselement von „Ballet for Life“ sind die Kostüme von Gianni Versace, einem der einflussreichsten Modedesigner seiner Zeit. Die von Versace entworfenen Outfits mit ihren markanten Farben, Silhouetten und Details verleihen der Produktion eine unverwechselbare Ästhetik, die Mode, Kunst und Tanz in einer spektakulären Bühnensprache vereint.
Das Zusammenspiel aus Versaces ikonischem Design, Queen-Sound und Béjarts Choreografie macht „Ballet for Life“ zu einem einzigartigen Live-Erlebnis.
Die Aufführungen finden vom 30. Jänner bis 1. Februar 2026 in der Wiener Stadthalle, Halle F, statt. Tickets sind im „Krone“-Ticketshop erhältlich.
