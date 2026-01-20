Linzer Handyshop im Visier von EU-Ermittlern

Der Fördertopf ist groß genug für alle, dachte sich wohl ein 27-jähriger Handyshopbetreiber aus Linz – und soll mithilfe von gefälschten Rechnungen ordentlich zugelangt haben. Fast 350.000 Euro soll er ergattert haben. Dadurch geriet er ins Visier von EU-Ermittlern und muss sich am Mittwoch wegen Betrugs verantworten.
Für mehr als ein Jahr war der Husarenstreich erfolgreich, aber am 1. Juli 2023 war Schluss: Ein Linzer (27) soll als Betreiber eines Handyshops in Urfahr mit falschen Rechnungen Fördergelder im Rahmen des Reparaturbonus eingestrichen haben. Dadurch geriet er ins Visier der Europäischen Staatsanwaltschaft, und muss sich am Mittwoch am Landesgericht Linz verantworten. Er sei im Wesentlichen nicht geständig, wie Gerichtssprecher Walter Eichinger mitteilte.
Falsche Rechnungen eingereicht
Ab dem 26. April 2022 soll der junge, bis dato unbescholtene Österreicher aus Linz, der auch als Taxifahrer unterwegs war, bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) Anträge auf Förderung mit einer stolzen Gesamtfördersumme von 338.671,65 Euro eingereicht haben. „Davon hat er 256.156 Euro tatsächlich kassiert, beim Rest blieb es beim Versuch“, so Eichinger. Die dafür eingereichten Rechnungen zu Reparaturen von Handys und Laptops seien gefälscht oder zumindest unrichtig gewesen, weil die angeführten Reparaturen entweder gar nicht oder nicht zum angegebenen Preis durchgeführt worden seien.
EU-Behörde klagte an
Doch ein Verdacht war schon früh aufgekeimt: Noch bevor die Rechungen beim Finanzministerium eingereicht wurden, soll die KPC bei stichprobenartigen Überprüfungen Unstimmigkeiten festgestellt haben. Weil der beträchtliche Schaden auf Kosten der Europäischen Union entstanden wäre, hätte man den Betrug nicht vorher entdeckt. Erst später seien die EU-Ermittler aktiv geworden.
Nun muss sich der gelernte Einrichtungsberater wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs am Landesgericht Linz vor einem Schöffensenat verantworten – Im Falle einer Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft. Außerdem könnte er dann die ergaunerte Viertelmillion zurückzahlen müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.