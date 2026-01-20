Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrug mit Förderungen

Linzer Handyshop im Visier von EU-Ermittlern

Oberösterreich
20.01.2026 15:00
Ein frecher Betrugsfall soll am Mittwoch in Linz verhandelt werden (Symbolbild)
Ein frecher Betrugsfall soll am Mittwoch in Linz verhandelt werden (Symbolbild)(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Der Fördertopf ist groß genug für alle, dachte sich wohl ein 27-jähriger Handyshopbetreiber aus Linz – und soll mithilfe von gefälschten Rechnungen ordentlich zugelangt haben. Fast 350.000 Euro soll er ergattert haben. Dadurch geriet er ins Visier von EU-Ermittlern und muss sich am Mittwoch wegen Betrugs verantworten.

0 Kommentare

Für mehr als ein Jahr war der Husarenstreich erfolgreich, aber am 1. Juli 2023 war Schluss: Ein Linzer (27) soll als Betreiber eines Handyshops in Urfahr mit falschen Rechnungen Fördergelder im Rahmen des Reparaturbonus eingestrichen haben. Dadurch geriet er ins Visier der Europäischen Staatsanwaltschaft, und muss sich am Mittwoch am Landesgericht Linz verantworten. Er sei im Wesentlichen nicht geständig, wie Gerichtssprecher Walter Eichinger mitteilte.

Falsche Rechnungen eingereicht
Ab dem 26. April 2022 soll der junge, bis dato unbescholtene Österreicher aus Linz, der auch als Taxifahrer unterwegs war, bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) Anträge auf Förderung mit einer stolzen Gesamtfördersumme von 338.671,65 Euro eingereicht haben. „Davon hat er 256.156 Euro tatsächlich kassiert, beim Rest blieb es beim Versuch“, so Eichinger. Die dafür eingereichten Rechnungen zu Reparaturen von Handys und Laptops seien gefälscht oder zumindest unrichtig gewesen, weil die angeführten Reparaturen entweder gar nicht oder nicht zum angegebenen Preis durchgeführt worden seien.

EU-Behörde klagte an
Doch ein Verdacht war schon früh aufgekeimt: Noch bevor die Rechungen beim Finanzministerium eingereicht wurden, soll die KPC bei stichprobenartigen Überprüfungen Unstimmigkeiten festgestellt haben. Weil  der beträchtliche Schaden auf Kosten der Europäischen Union entstanden wäre, hätte man den Betrug nicht vorher entdeckt. Erst später seien die EU-Ermittler aktiv geworden.

Nun muss sich der gelernte Einrichtungsberater wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs am Landesgericht Linz vor einem Schöffensenat verantworten – Im Falle einer Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft. Außerdem könnte er dann die ergaunerte Viertelmillion zurückzahlen müssen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
199.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.358 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.152 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Olympia-Ass ganz offen
„Es war zu extrem, es ging nur noch ums Gewicht“
Betrug mit Förderungen
Linzer Handyshop im Visier von EU-Ermittlern
Gefesselter Leichnam
Linzer Makler starb an Schädel-Hirn-Trauma
Kein Wasser und Strom
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
Ordensspitäler in OÖ
Wegen Streik müssen Operationen abgesagt werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf