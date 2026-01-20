Linzer Handyshop im Visier von EU-Ermittlern

Falsche Rechnungen eingereicht

Ab dem 26. April 2022 soll der junge, bis dato unbescholtene Österreicher aus Linz, der auch als Taxifahrer unterwegs war, bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) Anträge auf Förderung mit einer stolzen Gesamtfördersumme von 338.671,65 Euro eingereicht haben. „Davon hat er 256.156 Euro tatsächlich kassiert, beim Rest blieb es beim Versuch“, so Eichinger. Die dafür eingereichten Rechnungen zu Reparaturen von Handys und Laptops seien gefälscht oder zumindest unrichtig gewesen, weil die angeführten Reparaturen entweder gar nicht oder nicht zum angegebenen Preis durchgeführt worden seien.