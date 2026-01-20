Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Lebensmittelliste: Was fehlt Ihrer Ansicht nach?

Forum
20.01.2026 14:51
8 Euro Ersparnis im Monat soll die Mehrwertssteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel bringen.
8 Euro Ersparnis im Monat soll die Mehrwertssteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel bringen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Der Apfel wird billiger, die Banane bleibt teuer. Die Politik entscheidet, was künftig günstiger sein darf und im Einkaufswagerl landen soll. Die Liste zur  Mehrwertssteuersenkung machts möglich. Aber hat sie richtig entschieden? Wie würde Ihre Auswahl aussehen, welche Lebensmittel fehlen Ihnen auf der Liste? 

0 Kommentare

Die Regierung sagt, die Liste decke ein Drittel des Einkaufs ab. Acht Euro Entlastung pro Monat, heißt es. Auf dem Papier klingt das nach Hilfe. Ohne Kontext gelesen wirkt die Liste jedoch wie ein Einkaufszettel aus der Nachkriegszeit. Die Politik erwählt, welche Lebensmittel Luxus sind und welche nicht. Aber der Wocheneinkauf besteht nicht nur aus Mehl und Semmeln. Im Wagen liegen auch Käse, Joghurt, Öl, Zucker. Vielleicht ein Stück Fleisch, Fisch, Kaffee, Tee. Oder auch eine Banane fürs Kind. All das bleibt außen vor. Warum? Weil es importiert ist? Weil es verarbeitet ist? Oder weil irgendwo eine Budgetgrenze gezogen werden musste, die man nicht offen benennen will?

Jetzt sind Sie dran:
Welche Lebensmittel fehlen Ihrer Meinung nach auf der Liste? Was landet bei Ihnen regelmäßig im Einkaufskorb und wurde übersehen? Ist diese Steuersenkung echte Hilfe oder mehr Symbolpolitik? Und: Würde Ihr Wocheneinkauf dadurch spürbar billiger werden?Erzählen Sie uns Ihre Einschätzung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
199.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.358 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.152 mal gelesen
Mehr Forum
Frage des Tages
Grönland im Visier: Soll die EU zurückschlagen?
Diskutieren Sie mit!
„Friedensstifter Trump“: Ära-Ende oder Farce?
Diskutieren Sie mit!
Drama im Schnee: Sind wir zu leichtsinnig?
Frage des Tages
Soll der Wehrdienst verlängert werden?
Frage des Tages
Profitieren Sie durch die Mehrwertsteuersenkung?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf