Lebensmittelliste: Was fehlt Ihrer Ansicht nach?

Die Regierung sagt, die Liste decke ein Drittel des Einkaufs ab. Acht Euro Entlastung pro Monat, heißt es. Auf dem Papier klingt das nach Hilfe. Ohne Kontext gelesen wirkt die Liste jedoch wie ein Einkaufszettel aus der Nachkriegszeit. Die Politik erwählt, welche Lebensmittel Luxus sind und welche nicht. Aber der Wocheneinkauf besteht nicht nur aus Mehl und Semmeln. Im Wagen liegen auch Käse, Joghurt, Öl, Zucker. Vielleicht ein Stück Fleisch, Fisch, Kaffee, Tee. Oder auch eine Banane fürs Kind. All das bleibt außen vor. Warum? Weil es importiert ist? Weil es verarbeitet ist? Oder weil irgendwo eine Budgetgrenze gezogen werden musste, die man nicht offen benennen will?