Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bluttat im Tonstudio

Wollte Musiker Kollegen töten? -„Geh, Schmarren!“

Kärnten
20.01.2026 11:28
Der 32-Jährige musste sich wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten.
Der 32-Jährige musste sich wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Zwei Musiker arbeiten in einem Klagenfurter Tonstudio an einer neuen Aufnahme. Zwischendurch gibt's Bier und Whiskey – und dann eskaliert ein Streit, weil einer der Männer offenbar nicht ganz bei der Sache ist. Der 32-jährige Studiobesitzer soll dem Jüngeren einen lebensgefährlichen Leberstich versetzt haben. Ein Mordversuch?

0 Kommentare

Als der schwarzafrikanische Angeklagte in den Klagenfurter Schwurgerichtssaal gebracht wird, sucht man vergebens einen Dolmetscher. Der 32-Jährige lebt seit 18 Jahren in Kärnten und spricht nicht nur fließend Deutsch, sondern auch sehr gerne.

Fast wasserfallartig erzählt er in tiefstem Dialekt, was sich seiner Ansicht nach zwischen ihm und seinem syrischen Musikerkollegen vergangenen Sommer in Klagenfurt abgespielt habe: „Wir wollten in meinem Tonstudio eine neue Aufnahme machen. Ich habe dafür eingekauft, alles vorbereitet.“

Aber es lief nicht so wie geplant. Das spätere Opfer telefonierte, drehte sich einen Joint, lud eine Freundin ein, die aber gleich wieder verschwand. Alles in allem war der Aufnahmetag wenig erfolgreich, außerdem floss zu viel Alkohol „Hat Sie das gestört?“, fragt ein Richter. „Ist die Tat deswegen passiert?“

Lesen Sie auch:
Benjamin H. hat das kalte Kärnten hinter sich gelassen und sich in sonnigere Gefilde abgesetzt.
Krone Plus Logo
Ex-Frau packt aus
Der neue Coup des Kärntner Millionenbetrügers
20.01.2026
Krone Plus Logo
Nach US-Millionendeal
Gericht entscheidet über Kärntner Lithium-Projekt
17.01.2026
Krone Plus Logo
Kurioser Prozess
Skifahrer stürzte in Hütte: Kann Wirt schuld sein?
16.01.2026

Stark betrunken, aber zurechnungsfähig
Die Antwort bleibt der Angeklagte schuldig. „Ach, Schmarren. Entschuldigung. Ich wollte nur noch schlafen“, sagt er und beteuert, sich nicht daran erinnern zu können, wie er auf seinen Freund eingestochen habe. „Ich weiß nur noch, dass er plötzlich schrie: He Bruder, du hast mich gestochen. Und er sagt sicher die Wahrheit, also muss es wohl so gewesen sein.“

Wie aber ist eine solche Tat rechtlich zu qualifizieren? Der Schwarzafrikaner – er hat eine Arbeitsberechtigung, ist gelernter Koch, arbeitete als Maschinist – hatte zwei Promille intus. Laut Gerichtspsychiater Walter Wagner sei es „nachvollziehbar, dass es Erinnerungslücken gibt“. Eine derartige Alkoholisierung habe verschiedene Auswirkungen – jemand, der „alkohol-naiv ist, kann schon am Boden liegen, wer daran gewöhnt ist, kann noch zielgerichtet handeln“.

Der Angeklagte soll also in seinem Zustand bewusst in Kauf genommen haben, seinen Freund zu töten, meint die Staatsanwaltschaft. „Sie als Geschworene müssen entscheiden, ob es sich wirklich um einen Mordversuch handelte“, appellierte Verteidiger Maximilian Peter an die acht Laienrichter. „Sie sehen, dass es in einem Gerichtsverfahren immer mehrere Seiten gibt.“ Das Urteil steht noch aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Kärnten
Bluttat im Tonstudio
Wollte Musiker Kollegen töten? -„Geh, Schmarren!“
MRT am Dienstag
ÖSV-Talent nach Sturz: „Ist halt ein Berufsrisiko“
Standort wächst
Glutenfrei: Dr. Schär investiert in Kärnten
Naturschauspiel
Polarlichter am Nachthimmel Kärntens zu sehen
Verpasste Abflug
Storch „Rudi“ erobert die Herzen der Südkärntner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf