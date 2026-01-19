So sollen ältere Menschen im Beruf bleiben können

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr rät hingegen von Sanktionen für Unternehmen ab. Er empfiehlt stattdessen mehr und rechtzeitige Schulungsmaßnahmen, da Menschen, die eine körperliche Arbeit ausüben, dieser Tätigkeit mit 65 Jahren oft nicht mehr nachgehen könnten. Als Beispiel nannte er einen Dachdecker. Auch die betriebliche Gesundheitsvorsorge müsse ausgebaut werden, um die gesundheitlichen Voraussetzungen für Arbeiten im Alter zu schaffen. „Jede Person, die wir in Beschäftigung bringen, entlastet mehrfach, ist produktiv, sorgt für mehr BIP und weniger notwendige Unterstützungsleistungen. Von den positiven Effekten für das Individuum spreche ich da noch gar nicht“, sagte der Ökonom.