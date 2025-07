Halbe Million Ältere sind nicht in Beschäftigung!

Unternehmer klagen seit Jahren über Fachkräftemangel, gleichzeitig werden ältere Arbeitnehmer aus dem Arbeitsmarkt gedrängt. Fast eine halbe Million Menschen in der Altersgruppe 60 bis 64 befinden sich in Österreich nicht in Beschäftigung. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 zumindest 100.000 wieder in Beschäftigung zu bringen.