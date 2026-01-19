Eishockey-Legionär steht kurz vor seiner Rückkehr

Eishockey-Legionär Benjamin Baumgartner hat nach seiner Verletzung schwere Monate hinter sich. Nach einer langen Durststrecke steht der ÖEHV-Teamspieler kurz vor dem Comeback. Der SC Bern-Stürmer blickt mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in seiner Wahlheimat.