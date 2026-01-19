Eishockey-Legionär steht kurz vor seiner Rückkehr
In der Schweiz
Eishockey-Legionär Benjamin Baumgartner hat nach seiner Verletzung schwere Monate hinter sich. Nach einer langen Durststrecke steht der ÖEHV-Teamspieler kurz vor dem Comeback. Der SC Bern-Stürmer blickt mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in seiner Wahlheimat.
Seit über zwei Monaten ist Eishockey-Export Benjamin Baumgartner zum Zusehen verdammt. Der Zeller zog sich im Training eine Verletzung am Unterkörper zu. „Das ist sicher die schwerste Verletzung und längste Ausfallzeit, die ich bisher hatte“, seufzt der SC Bern-Legionär.
