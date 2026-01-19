Chinas beschädigtes Raumschiff ist wieder gelandet

Das Raumschiff, das mit kleinen Weltraumschrottteilen zusammengeprallt sein dürfte und deshalb Risse im Fenster hat, blieb für weitere Überprüfungen und Reparaturen an der Weltraumstation. Es kehrte nun nach insgesamt 270 Tagen im All zurück. Nach ersten Begutachtungen machte die Raumkapsel laut chinesischen Medien einen normalen Eindruck. Auch die Güter an Bord seien in gutem Zustand, hieß es.



Hier sehen Sie ein Foto von dem Raumschiff: