Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Monate nach Crew

Chinas beschädigtes Raumschiff ist wieder gelandet

Wissenschaft
19.01.2026 10:35
„Shenzhou 20“ beim Start im April 2025
„Shenzhou 20“ beim Start im April 2025(Bild: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chinas beschädigtes Raumschiff „Shenzhou 20“ ist wieder zur Erde zurückgekehrt. Es hätte eigentlich bereits am 4. November landen sollen, doch Risse im Fenster verzögerten die Rückkehr. Laut Fachleuten war „Shenzhou 20“ wohl mit kleinen Weltraumschrottteilen zusammengeprallt.

0 Kommentare

Vor zwei Monaten mussten Chinas Behörden erstmals ein Notfallprotokoll in Gang setzen, um die gestrandete dreiköpfige Crew zur Erde zurückzuholen. Die Raumfahrer stiegen auf die bereits angedockte Kapsel des Nachfolgers  „Shenzhou 21“ um und kehrten am 14. November sicher auf die Erde zurück. Sie hatten rund ein halbes Jahr im All verbracht, wissenschaftliche Experimente durchgeführt und den Schutz der Station gegen Weltraumschrott ausgebaut. Während dieser Zeit war die Nachfolgemission „Shenzhou 21“ an der Station eingetroffen, die die Gestrandeten aufnahm.

Das Raumschiff, das mit kleinen Weltraumschrottteilen zusammengeprallt sein dürfte und deshalb Risse im Fenster hat, blieb für weitere Überprüfungen und Reparaturen an der Weltraumstation. Es kehrte nun nach insgesamt 270 Tagen im All zurück. Nach ersten Begutachtungen machte die Raumkapsel laut chinesischen Medien einen normalen Eindruck. Auch die Güter an Bord seien in gutem Zustand, hieß es.

Hier sehen Sie ein Foto von dem Raumschiff:

Lesen Sie auch:
Chinas Ambitionen im All sind hochtrabend – nun war man erstmals mit ernsthaften Konsequenzen ...
Schrott-Alarm im All
Raumfahrer saßen fest: China holt Crew zurück
14.11.2025
Krone Plus Logo
„Fragen an den Himmel“
Die alten Mythen hinter der chinesischen Raumfahrt
05.01.2026

Der Vorfall zeigt, dass Weltraumschrott wie Satelliten und Bruchstücke, die nicht mehr verwendet werden, ein drängendes Problem für die internationale Raumfahrt ist. Zum ersten Mal seit Beginn des bemannten chinesischen Raumfahrtprogramms 2003 musste eine Crew ihren Rückkehrplan während einer laufenden Mission ändern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
Zwei Monate nach Crew
Chinas beschädigtes Raumschiff ist wieder gelandet
Krone Plus Logo
Drohungen von Trump
Uni Graz forscht in Grönland: „Wir sind in Sorge“
Krone Plus Logo
Gruselig, aber wichtig
Flughunde: So leben die Könige der Dunkelheit
Entgegen US-Behauptung
Studie: Paracetamol ungefährlich für Ungeborene
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Kann man eigentlich Denken in der Schule lernen?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf