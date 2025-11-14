Raumfahrer saßen fest: China holt Crew zurück

Die Rückkehrkapsel mit Chen Dong, Chen Zhongrui und Wang Jie landete im Gebiet Dongfeng in der Inneren Mongolei, wie Livebilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigten. Die drei Raumfahrer erklärten unmittelbar nach der Landung, sie seien in guter Verfassung. Ihr ursprünglich für den 5. November geplanter Rückflug hatte sich verzögert, nachdem an ihrer eigenen Kapsel „Shenzhou 20“ Schäden durch Weltraumschrott vermutet worden waren.