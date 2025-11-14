Vorteilswelt
Schrott-Alarm im All

Raumfahrer saßen fest: China holt Crew zurück

Wissenschaft
14.11.2025 13:47
Chinas Ambitionen im All sind hochtrabend – nun war man erstmals mit ernsthaften Konsequenzen ...
Chinas Ambitionen im All sind hochtrabend – nun war man erstmals mit ernsthaften Konsequenzen konfrontiert.(Bild: AP/Andy Wong)

Es waren bange Tage für Chinas Raumfahrtprogramm: Drei Astronauten mussten länger als geplant auf der Raumstation „Tiangong“ ausharren, weil Schäden an ihrer Raumkapsel vermutet wurden. Nun sind sie wohlbehalten zur Erde zurückgekehrt – und ihre improvisierte Heimreise gilt als Premiere in der Geschichte der chinesischen bemannten Raumfahrt.

Die Rückkehrkapsel mit Chen Dong, Chen Zhongrui und Wang Jie landete im Gebiet Dongfeng in der Inneren Mongolei, wie Livebilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigten. Die drei Raumfahrer erklärten unmittelbar nach der Landung, sie seien in guter Verfassung. Ihr ursprünglich für den 5. November geplanter Rückflug hatte sich verzögert, nachdem an ihrer eigenen Kapsel „Shenzhou 20“ Schäden durch Weltraumschrott vermutet worden waren.

Auf „Tiangong“ wurde es bereits eng
Später bestätigten die Behörden kleine Risse im Fensterglas der Kapsel. Aufgrund dieses Befunds blieb die Crew länger an Bord der „Tiangong“. Kurz zuvor war bereits die Nachfolgemission „Shenzhou 21“ an der Station eingetroffen – sodass zeitweise sechs Astronauten länger zusammenlebten als vorgesehen.

Jetzige Crew hat (noch) keine Rückkehrmöglichkeit
Die Missionsleitung entschied schließlich, die gestrandete Crew mit der intakten Rückkehrkapsel der Shenzhou-21-Mission zur Erde zu bringen. Die aktuelle Besatzung der Station verfügt damit vorerst über kein eigenes Rückkehrraumschiff. Erst die kommende Mission „Shenzhou 22“ soll wieder ein Ersatzraumschiff zur Station bringen.

Lesen Sie auch:
Mit einer Geschwindigkeit von ca. 28.163 km/h schweben derzeit sechs Taikonauten um den Planeten ...
„Perfekter Geschmack“
Chinesische Taikonauten grillen erstmals im All
07.11.2025
„Erstmals passiert“
Kollision im All drohte: China wandte sich an NASA
07.11.2025

Die Astronauten der „Shenzhou 20“ hatten rund ein halbes Jahr im All verbracht, wissenschaftliche Experimente durchgeführt und den Schutz der Station gegen Weltraumschrott ausgebaut. Der Vorfall ist außergewöhnlich: Zum ersten Mal seit Beginn des bemannten chinesischen Raumfahrtprogramms 2003 musste eine Crew ihren Rückkehrplan während einer laufenden Mission ändern.

