2026 bringt Sommerschul-Pflicht und Beleg-Lotterie

Bis zu 250.000 Euro Gewinn bei Beleg-Lotterie

Voraussichtlich ebenfalls am Mittwoch beschlossen wird die Beleg-Lotterie. Sie soll Kunden motivieren, bei der Bezahlung eine Rechnung zu verlangen. Jedes Monat sollen aus allen im Vormonat übermittelten Codes 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezogen werden, die jeweils 2.500 Euro als Gewinn auf ihr Konto überwiesen bekommen. Zweimal im Jahr kann der Finanzminister eine Bonusauswahl per Verordnung festlegen, wo zweimal 250.000 Euro ausgeschüttet werden. Ende 2029 ist es mit der Lotterie wieder vorbei.