Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Kein Jörg oder HC | Nur Umfragenkanzler

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Jennifer Kapellari)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Kein Jörg oder HC. „Nur Herbert Kickl kann in Österreich etwas verändern, hoffentlich sind bald Wahlen und die Verlier-Ampel wird abgewählt“, postet ein Leser auf krone.at. „Wenn der Kickl nur vulgär austeilt, braucht man sich nicht wundern, wenn keiner mit ihm koalieren will“, schreibt dagegen ein anderer. Ja, wie kein Zweiter hierzulande polarisiert er, der FPÖ-Chef, der vor einem Jahr fast Kanzler geworden wäre. Die Reaktionen sind so zahlreich wie heftig. So zustimmend wie ablehnend. Es findet sich manch denkwürdiges, etwa wenn eine Userin postet: „Das wird nix, Herbert – so zu schimpfen und dann die anderen zu brauchen“. Die Replik eines weiteren Lesers darauf: „40 Prozent der Wähler sehen das anders.“ Einer glaubt: „Ein Jörg oder HC wird aus ihm nicht mehr werden“. Aber vielleicht doch ein Bundeskanzler?

0 Kommentare

Nur Umfragenkanzler. Mit dem FPÖ-Neujahrstreffen in Klagenfurt und dem Auftritt Herbert Kickls dort setzt sich heute in der „Krone“ auch der blaue Insider Andreas Mölzer auseinander. Er widmet sich in seinem Kommentar auch der Frage, ob denn Kickl jemals einen Koalitionspartner finden könne, der ihm ins Bundeskanzleramt verhilft. „Dazu“, schreibt FPÖ-Kenner Mölzer, „meinte Kickl jüngst kryptisch in einem Hintergrundgespräch, warum sich immer nur die Freiheitlichen spalten sollten“. Doch der ehemalige blaue Politiker Mölzer kommt zum Schluss: „Jenseits solcher Spekulationen muss sich der FPÖ-Chef aber eingestehen, vorläufig nur Umfragenkanzler und nicht Volkskanzler zu sein.“

Kommen Sie gut durch den Montag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Die Rettungsdienste seien im Hocheinsatz.
Viele noch eingeklemmt
Hochgeschwindigkeitszüge entgleist: Mehrere Tote
Zweimal wurde Alexander Schallenberg Kanzler, ohne es je einmal angestrebt zu haben. Zieht es ...
Der neue Präsident?
Gerüchte um Schallenberg als Kandidat für Hofburg
Ein Hubschrauber flog die Polizisten zum Unglücksort
Krone Plus Logo
Nach Lawinenabgang
Bergretter: „Soll man reanimieren oder graben?“
Die Grönländer selbst sind von Trumps Plänen gar nicht begeistert.
Grönland-Eskalation
USA begründen Vorgehen: „Europäer wirken schwach“
Mehrere Nebelgranaten wurden unter das Auto der Familie gefeuert. Beim Vater und seinen Kindern ...
Gewalt in Minneapolis
Baby musste nach ICE-Einsatz wiederbelebt werden
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
206.914 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
147.822 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
120.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Guten Morgen Newsletter
Der neue Präsident?
Gerüchte um Schallenberg als Kandidat für Hofburg
Präsidenten-Stichwahl
Rechtsextremer setzt sich in Portugal durch
Grönland-Eskalation
USA begründen Vorgehen: „Europäer wirken schwach“
Krone Plus Logo
Generationen-Porträt
Polit-Dynastie: „Austro-Kennedys“ aus Radlbrunn
Eskaliert die Lage?
Europa hält trotz Trumps Drohkulisse zu Grönland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf