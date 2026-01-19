Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu geringe Nachfrage

Grazer Heimwegtelefon wird Ende Jänner eingestellt

Steiermark
19.01.2026 08:00
Via Telefon konnte man unter 0316/8722277 mit geschultem Personal plaudern (Symbolbild).
Via Telefon konnte man unter 0316/8722277 mit geschultem Personal plaudern (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Nicht einmal 400 Anrufe seit der Inbetriebnahme 2016, das ist die ernüchternde Bilanz des Grazer Heimwegtelefons. Die geringe Nachfrage führt nun zum endgültigen Aus. Der Service der Ordnungswache stellte telefonische Begleitung am Heimweg zur Verfügung.

0 Kommentare

Die Idee ist gut: geschultes Personal begleitet Nachtschwärmer am Heimweg via Telefon. Im besten Fall gibt es Sicherheit – im Ernstfall ist die Polizei rasch zur Stelle. Freitags, samstags und vor Feiertagen war die Nummer 0316/8722277 immer von 22 bis 3 Uhr erreichbar. Doch das Heimwegtelefon, das 2016 ins Leben gerufen wurde, scheiterte in der Praxis.

Lesen Sie auch:
Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ, links) mit Finanzdirektor Johannes Müller 
Triste Budgetlage
Graz muss weitere sieben Millionen Euro einsparen
01.10.2025

Lediglich 390 Anrufe
Denn in den letzten zehn Jahren gab es insgesamt lediglich 390 Anrufe – und das, obwohl die Hotline seit einiger Zeit auch aus Wiener Neustadt und Villach erreichbar war. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Sommer 2025: Im Juli gingen beispielsweise sechs Anrufe ein, heißt es aus dem Büro der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) – davon einer rein aus Interesse und einer wegen eines Wasserschadens.

Das Heimwegtelefon war eine gute Idee, die aber leider trotz wiederholter Bewerbung nicht angenommen wurde. Wenn es selbst in einer Stadt mit der Größe von Graz so wenig Nachfrage gibt, müsste man es überregional betreiben, das wäre sinnvoll.

Elke Kahr

Bürgermeisterin Graz

Bild: Christian Jauschowetz

Diese ernüchternde Bilanz führt nun mit Ende Jänner zum Aus für das Service der Grazer Ordnungswache. Auch wiederholte Bewerbungsinitiativen sorgten nicht für stärkere Resonanz. „Wenn es selbst in einer Stadt mit der Größe von Graz so wenig Nachfrage gibt, müsste man es überregional betreiben, das wäre sinnvoll. Dazu müssten aber viele Städte und Gemeinden bereit sein, etwas beizutragen“, sagt Kahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
149.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
123.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
122.372 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf