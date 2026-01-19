Grazer Heimwegtelefon wird Ende Jänner eingestellt

Lediglich 390 Anrufe

Denn in den letzten zehn Jahren gab es insgesamt lediglich 390 Anrufe – und das, obwohl die Hotline seit einiger Zeit auch aus Wiener Neustadt und Villach erreichbar war. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Sommer 2025: Im Juli gingen beispielsweise sechs Anrufe ein, heißt es aus dem Büro der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) – davon einer rein aus Interesse und einer wegen eines Wasserschadens.