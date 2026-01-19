Patriots und Los Angeles Rams im NFL-Halbfinale!

Erinnerungen an Brady-Zeiten werden wach

„Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben uns gegen die Witterung gestemmt“, sagte Quarterback Drake Maye, der als ein Nachfolger Bradys die so lange von Erfolgen verwöhnten Patriots in seiner zweiten NFL-Saison wieder zu einem Titelkandidaten gemacht hat. Unter Brady war das Team von 2002 bis 2019 neunmal in der Super Bowl gestanden und hatte diese sechsmal gewonnen. Seit dem Sieg gegen die Rams in Super Bowl LIII aber waren die Patriots unter den Quarterbacks Cam Newton und Mac Jones maximal bis in die erste Runde der Play-offs gekommen oder hatten sie komplett verpasst.