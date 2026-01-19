Vorteilswelt
Am 29. Jänner

krone.tv lädt Sie ins Kino ein

19.01.2026 08:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 29. Jänner um 20:00 Uhr lädt Cineplexx zur xXtra Movie Night ein und mit krone.tv können Sie live dabei sein und die Verfilmung des Bestsellers „Ach diese Lücke diese entsetzliche Lücke“ im Kino erleben. 

Mit 20 wird Joachim unerwartet an der renommierten Schauspielschule in München angenommen und zieht in die Villa zu seinen Großeltern, Inge und Hermann. Zwischen den skurrilen Herausforderungen der Schauspielschule und den exzentrischen, meist alkoholgetränkten Ritualen seiner Großeltern versucht Joachim seinen Platz in der Welt zu finden – ohne zu wissen, welche Rolle er darin eigentlich spielt. Irrsinnig komisch und tief berührend erzählt Regisseur und Autor Simon Verhoeven davon, wie schwierig es ist, sich seinen großen Gefühlen zu stellen.

(Bild: © 2026 Komplizen Film GmbH / Doll Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Komplizen Film GmbH / Doll Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Komplizen Film GmbH / Doll Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Komplizen Film GmbH / Doll Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / Constantin Film Österreich)

Die Frage, nach dem Platz in der Welt
„Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ist ein generationsübergreifender Film, der die ganz großen, aber auch die ganz kleinen Themen und Fragen des Lebens mit tiefgehender Emotion behandelt. Gleichwohl ist es ein Coming-of-Age-Film, in dem ein junger Mann seinen Platz in der Welt finden muss, eine schmerzlich-schöne Erzählung vom allmählichen Erwachen aus einer großen Traurigkeit und der langen Suche nach einer neuen Lebensganzheit. Es geht um die Tragikomik menschlicher Existenz oder wie es Großvater Hermann im Film sagt: „Um die große Sehnsucht, den Schmerz, den wir alle in der Brust tragen, die Lücke zwischen uns und all dem, was wir wollen. Auch was wir sein wollen.“ 

(Bild: adobe stock – Vadim Georgiev, Cineplexx)

Bei der xXtra Movie Night erleben
krone.tv lädt pro Standort 5x2 Gewinner am 29. Jänner um 20:00 Uhr ein, die Verfilmung des Bestsellers von Joachim Meyerhoff auf der großen Leinwand bei der xXtra Movie Night zu erleben. Sehen Sie „Ach diese Lücke diese entsetzliche Lücke“in der xXtra Movie Night - presented by KRONE TV, DOT inkl. NEOH Hazel Crunch & Crisp n Cream* und 111 xXtra xXtra Punkte**. Wählen Sie eines der im Formular angegebenen Kinos aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23.1, 09:00. 

