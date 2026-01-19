Gerüchte bei Sturm – eine Absage für den GAK

Die Vorbereitung der Fußball-Bundesligisten geht in die heiße Phase. Dieser Tage drillen alle drei steirischen Klubs in Slowenien, bereiten sich quasi Seite an Seite in Catez auf den Saisonstart vor. Bei Sturm ticken vor dem „Frühstart“ am Donnerstag gegen Feyenoord die Uhren am lautesten. Auch ein Gerücht hält sich beim Meister hartnäckig.