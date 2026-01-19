Toronto verliert ohne verletzten Pöltl bei Lakers

Das Aufeinandertreffen entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit. Die Grizzlies dominierten vom Start weg und gaben im Gegensatz zu Berlin die Führung nicht aus der Hand. Sie durften in der Arena in North Greenwich auch wieder auf Ja Morant setzen, der sechs Partien verletzungsbedingt verpasst hatte. Der viel bejubelte zweifache All-Star stellte sich beim Comeback auch gleich wieder als Topscorer ein. Er erzielte 24 Punkte. Orlando wurde von Anthony Black mit 19 Zählern angeführt.