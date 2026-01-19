Neue Umfrage zeigt: Davor fürchtet sich Österreich

Jede zweite Frau hat Angst vor sexueller Gewalt

Was die Österreicher vermeiden: Per Anhalter fahren (59,2 Prozent), Fremden die Tür zu öffnen (50,5 Prozent) und Parks bei Dunkelheit (45,8 Prozent). Was wollen wir damit aus dem Weg gehen? Vor allem körperlichen Übergriffen (52,2 Prozent), bestimmten Personengruppen (50,3 Prozent) oder weil wir uns „komisch“ fühlen (49,9 Prozent). Jede zweite Frau gab dagegen an, Angst vor sexueller Gewalt zu haben, bei jungen Frauen (14 bis 29 Jahre alt) sogar fast sechs von zehn Befragten. Bei Männern überwiegt dagegen die Unsicherheit wegen mangelnder Polizeipräsenz (26,5 Prozent).