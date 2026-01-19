Kristoffersen schimpfte trotz Jubiläum über Piste

„Ich bin noch nicht fertig“

Dabei hätte es eigentlich ein Tag zum Feiern sein sollen. Mit dem 100. Podest erreichte Kristoffersen einen Meilenstein. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht: „Diese Marke bedeutet mir sehr viel, aber ich bin noch nicht fertig. Ich plane meine Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2030.“ Nach Mailand/Cortina 2026 steigen die Winterspiele dann in den französischen Alpen.