Elfer-Blackout: „Hat sein ganzes Land enttäuscht“

Die unfassbaren Szenen begannen in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte, als Senegals Seck Hakimi im Strafraum leicht schubste, dann den Ball an die Stange köpfelte. Den Abpraller drückte Niakhate über die Linie. Doch der Treffer zählte nicht, da Schiedsrichter Ndala Ngambo schon zuvor auf ein Foul von Seck entschieden hatte. Es war ein diskussionswürdiger Pfiff. Auf der Gegenseite hielt dann Diouf Marokko-Star Brahim Diaz nach einem Corner am Hals, der Spieler von Real Madrid ließ sich nach hinten fallen. Marokko forderte Elfmeter. Nach dem Videostudium zeigte Ngambo auf den Punkt. Die zweite harte Entscheidung in so kurzer Zeit war für Senegal-Teamchef Pape Thiaw zu viel. Er flippte aus, stritt mit Marokkos Trainer Walid Regragui.