Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verrücktes Finale

Elfer-Blackout: „Hat sein ganzes Land enttäuscht“

Fußball International
19.01.2026 07:11
Marokkos Brahim Diaz vergab einen „Panenka-Elfmeter“ und war der Pechvogel des Abends.
Marokkos Brahim Diaz vergab einen „Panenka-Elfmeter“ und war der Pechvogel des Abends.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON, APA/Paul ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Afrika Cup-Endspiel war wohl das irrste Endspiel der Fußball-Geschichte. Marokkos Brahim Diaz vergab kläglich einen Elfmeter. „Er hat sein ganzes Land enttäuscht“, sagte TV-Experte Michél Dinzey.

0 Kommentare

So viel Chaos und Dramatik wie gestern Abend in Rabat gab es wohl noch nie in einem großen Finale.

Die unfassbaren Szenen begannen in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte, als Senegals Seck Hakimi im Strafraum leicht schubste, dann den Ball an die Stange köpfelte. Den Abpraller drückte Niakhate über die Linie. Doch der Treffer zählte nicht, da Schiedsrichter Ndala Ngambo schon zuvor auf ein Foul von Seck entschieden hatte. Es war ein diskussionswürdiger Pfiff. Auf der Gegenseite hielt dann Diouf Marokko-Star Brahim Diaz nach einem Corner am Hals, der Spieler von Real Madrid ließ sich nach hinten fallen. Marokko forderte Elfmeter. Nach dem Videostudium zeigte Ngambo auf den Punkt. Die zweite harte Entscheidung in so kurzer Zeit war für Senegal-Teamchef Pape Thiaw zu viel. Er flippte aus, stritt mit Marokkos Trainer Walid Regragui.

Lesen Sie auch:
Der Ex-Salzburger Sadio Mane war der Held des Abends, nachdem er seine Mannschaft zurück auf das ...
Es drohte der Abbruch
Senegal gewinnt Skandal-Finale nach Elfer-Drama
18.01.2026

Diaz lupfte den Ball vom Punkt in die Arme von Mendy
Unter den Spielern gab es Rudelbildungen. Dann schickte Thiaw sein Team plötzlich in die Kabine. Ein Spielabbruch lag in der Luft. Doch der Ex-Salzburger Sadio Mane holte seine Mitspieler wieder aus der Kabine. Nach 15 Minuten Chaos trat Brahim Diaz zum Elfmeter an, wurde vor dem Schuss noch von Torhüter Mendy gestört. Mit einem völlig verunglückten Panenka-Schupfer krönte Diaz dann die absurdesten Szenen der jüngeren Fußball-Geschichte.

„Hat sein ganzes Land enttäuscht“
Bei „Sportdigital”, wo das Finale zu sehen war, sagte TV-Experte Michél Dinzey (der Deutsch-Kongolese spielte in den Nullerjahren unter anderem für St. Pauli und Braunschweig) über den fürchterlichen Aussetzer von Diaz: „Er hat sein ganzes Land enttäuscht. Dem Jungen geht es die nächsten Wochen erstmal so richtig schlecht.“

Dinzey holte dann noch etwas weiter aus: „Keine Ahnung, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. So schießt du keinen Elfmeter. Der Junge tut mir leid, das ganze Land tut mir leid.”

Michél Dinzey (re.) bei einem Benefizspiel 2010 im Zweikampf mit Lothar Matthäus.
Michél Dinzey (re.) bei einem Benefizspiel 2010 im Zweikampf mit Lothar Matthäus.(Bild: GEPA)

In der Verlängerung blieb es verrückt. Senegals Pape Gueye knallte aus vollem Lauf den Ball in den rechten Winkel knallte – 1:0 (94.)! Marokkos Aguerd köpfelte an die Latte. Aus dem Hintergrund kam El Aynaoui dreimal zum Abschluss, dreimal wurde der Ball geblockt (108.). Dann hielt Bono stark gegen Ndiaye und verhinderte beim Nachschuss mit Glück das 0:2.

Am Ende jubelte Senegal. Marokkos Spieler versanken im strömenden Regen im Tal der Tränen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
149.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
123.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
122.372 mal gelesen
Mehr Fußball International
Verrücktes Finale
Elfer-Blackout: „Hat sein ganzes Land enttäuscht“
Roma nimmt Revanche
Milan besiegt Lecce dank Premierentor von Füllkrug
Superserie dahin
Barca kassiert bei Real Sociedad bittere Pleite
Es drohte der Abbruch
Senegal gewinnt Skandal-Finale nach Elfer-Drama
15 Millionen Ablöse
ÖFB-Kicker Schmid vor Wechsel in Premier League
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf