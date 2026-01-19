Seilbahn-Chef Hörl watscht Umweltanwaltschaft ab

Blockadeansätze ein Störfaktor

Besonders stört Hörl, dass seitens der Landesumweltanwaltschaft – und hier ganz besonders der Vize-Landesumweltanwalt – immer wieder fundamentale Blockadeansätze gewählt werden: „Wir alle haben verstanden, dass wir auf unsere Heimat aufzupassen haben. Schließlich leben wir ja auch hier. Ich erwarte mir bei Projekten, die in bereits erschlossenen und von Menschen – seit Generationen geformten – Landschaftsteilen liegen, dass die Landesumweltanwaltschaft über den Tellerrand schaut und nicht stur Sinnvolles boykottiert oder zumindest zu boykottieren versucht. Wenn der Landesumweltanwalt die Mehrkosten, die er mittels Verzögerungstaktik auslöst, auch bezahlen müsste, würde er vielleicht realistischer handeln.“