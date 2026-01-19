Notstand bei Kassen-Praxen: Jungärzte bleiben aus

Auch der Honorarkatalog müsste dringend modernisiert werden.

Im Rahmen von Verhandlungen setzt die ÖGK gemeinsam mit der Ärztekammer weiters auf gezielte Maßnahmen, um den Kassenvertrag „up to date“ zu halten. „Der Honorarkatalog ist in einigen Bereichen überaltet und bildet wesentliche Aspekte moderner Medizin nicht mehr ab. Diese Leistungen sind heute unverzichtbar, finden aber kaum Anerkennung im Kassensystem. Hier muss endlich angesetzt werden“, so Dr. Fedra-Machacek.