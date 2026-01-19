Pkw stürzte über sechs Meter hohe Steinmauer

Ein missglücktes Überholmanöver wurde einem 42-Jährigen am Sonntagabend in OÖ zum Verhängnis. Der Lenker touchierte dabei einen vor ihn fahrenden Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und durchbrach eine Leitschiene. Der Wagen stürzte über eine Steinmauer und blieb nach 50 Metern am Dach liegen.
Der 42-jährige Mann aus Hellomonsödt war am Sonntag gegen 19 Uhr mit seinem Pkw von Linz aus kommend Richtung Kirchschlag unterwegs, als er zu einem Überholmanöver ansetzte. Dabei touchierte er allerdings den Wagen eines vor ihm fahrenden 72-Jährigen. Der Jüngere geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und durchbrach dort die Leitplanke. In weiterer Folge stürzte das Auto über eine sechs Meter hohe Steinmauer und kam erst nach 50 Metern am Dach zum Liegen.
Böschung hochgeklettert
Der Fahrzeuglenker konnte das stark beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen und über die Steinmauer zurück auf die B126 gelangen. Die Person wurde von den eingetroffenen Rettungskräften mit Verletzungen unbestimmten Grades versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zweitbeteiligte blieb bei dem Unfall unverletzt.
Bergung per Kran
Für die Bergung des verunfallten Fahrzeugs wurde der Kran der Freiwilligen Feuerwehr Bad Leonfelden nachalarmiert. Zunächst wurde der Pkw mittels Seilwinde näher an die B126 herangezogen, ehe die endgültige Bergung durch den Feuerwehrkran durchgeführt wurde. Während der gesamten Dauer des Einsatzes war die B126 vollständig gesperrt.
