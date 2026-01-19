Pkw stürzte über sechs Meter hohe Steinmauer

Der 42-jährige Mann aus Hellomonsödt war am Sonntag gegen 19 Uhr mit seinem Pkw von Linz aus kommend Richtung Kirchschlag unterwegs, als er zu einem Überholmanöver ansetzte. Dabei touchierte er allerdings den Wagen eines vor ihm fahrenden 72-Jährigen. Der Jüngere geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und durchbrach dort die Leitplanke. In weiterer Folge stürzte das Auto über eine sechs Meter hohe Steinmauer und kam erst nach 50 Metern am Dach zum Liegen.