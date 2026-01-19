Abreibung! Misolic muss früh die Koffer packen

„Ein Level über mir“

Mit dem Spiel des Ranglisten-15. habe er sich schwer getan. „Ich habe nicht gewusst, wie ich ihm wehtun soll. Er spielt von der Klasse ein Level über mir, ich bin immer ein bisschen langsamer beim Schlag.“ Damit war sein erstes Antreten in einem Major-Hauptbewerb als durch das Ranking fix qualifizierter Spieler nicht von Erfolg gekrönt. Zuvor hatte er sich jeweils durch die Qualifikation kämpfen müssen. 2024 (2. Runde) und 2025 (3. Runde) konnte er dabei bei den French Open überraschen. In Wimbledon scheiterte er vergangenes Jahr in der 1. Runde. Bei den US Open war er noch nie im Hauptfeld vertreten.