Wirbel um „rassistische Wandkunst“ in Volksschule

Zum Gesprächsthema wird aktuell eine fragwürdige Darstellung in einer Kärntner Schule. Auf einer Wand wird eine offenbar dunkelhäutige, aus Afrika stammende Person abgebildet, daneben der Buchstabe „N“. Doch Gemeinde und Schule sehen noch keinen Handlungsbedarf.
Über eine ganze Wand ziehen sich die Fresken des Künstlers Mels-Colloredo in der Volksschule St. Thomas in der Gemeinde Magdalensberg. Gemalt wurde das Kunstwerk im Pausenraum der Schule 1969 und dabei wurde das gesamte Alphabet verewigt. Neben den Buchstaben zeichnete der Künstler vermeintlich passende Grafiken.
