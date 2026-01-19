Wirbel um „rassistische Wandkunst“ in Volksschule

Über eine ganze Wand ziehen sich die Fresken des Künstlers Mels-Colloredo in der Volksschule St. Thomas in der Gemeinde Magdalensberg. Gemalt wurde das Kunstwerk im Pausenraum der Schule 1969 und dabei wurde das gesamte Alphabet verewigt. Neben den Buchstaben zeichnete der Künstler vermeintlich passende Grafiken.