Das weite Land „brennt“ für Wald-Ökowärme

Versorgungssicherheit im Fokus

Doch die Nachfrage steigt weiter – und darauf reagiert die EVN mit Weitblick. Um den künftigen Bedarf zuverlässig abdecken zu können, wird das Portfolio nachhaltiger Wärmequellen konsequent erweitert. Power-2-Heat-Anlagen, Großwärmepumpen und neue Speicherlösungen sollen künftig dann einspringen, wenn Strom aus erneuerbaren Quellen im Überfluss vorhanden ist. Ziel ist es, Wärme dort zu erzeugen, wo sie gebraucht wird – effizient und unabhängig von fossilen Importen.