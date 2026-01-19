Vorteilswelt
Serie A

3:0 bei Lazio! Como sichert mit Posch Rang 6 ab

Fußball International
19.01.2026 23:15
Stefan Posch
Stefan Posch(Bild: AP/Alfredo Falcone)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Kicker Stefan Posch hat mit Como in der italienischen Serie A den sechsten Tabellenplatz abgesichert. 

0 Kommentare

Das Team von Trainer Cesc Fabregas gewann am Montagabend bei Lazio Rom 3:0 (2:0) und liegt nun fünf Zähler vor Atalanta Bergamo.

Posch wurde unmittelbar nach der Pause eingewechselt. Auf die Champions-League-Startplätze fehlen Como derzeit fünf Punkte.

