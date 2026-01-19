Henrik Kristoffersen verkündet süße Baby-News

Bilyk: „Es wäre heute definitiv möglich gewesen“
Slalom-Star Henrik Kristoffersen und seine Ehefrau Tonje freuen sich auf Nachwuchs! Via Instagram verkündete der 31-jährige Norweger am Montag, dass er zum zweiten Mal Vater wird.
„Big brother loading… Little sister on the way“, schreibt Kristoffersen neben ein Foto, das Sohn Emil auf einem Ultraschall-Bild liegend zeigt. Der Zweijährige bekommt eine Schwester!
Freudige Nachrichten nach dem ganzen Wengen-Wirbel am Wochenende! Da hatte Kristoffersen zwar sein 100. Weltcup-Podium eingefahren, danach aber für ordentlich Zündstoff gesorgt, indem er die Pistenbedingungen scharf kritisierte.
