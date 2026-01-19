„Bin stolz österreichischer Trainer zu sein“

Im siebenten Spiel unter Iker Romero feiert das österreichische Herren-Handball-Nationalteam den ersten Sieg zum Abschluss der EM-Vorrunde in Herning (DEN). Im Interview nach dem Spiel spricht der Spanier über den ersten Erfolg unter seiner Leitung, den Spaß und die Leidenschaft mit der Mannschaft sowie die österreichische Mentalität, die bereits in ihm steckt.