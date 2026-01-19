Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht

Augenscheinlich unverletzt

„Am Anfang hat es geheißen, dass die Frau bewusstlos ist. Es war also Eile geboten“, schildert Patrick Möseneder, Kommandant der Feuerwehr Lambach. Einsatzkräfte seilten sich von oben zu der Verletzten ab, eine Rettung über die Böschung war allerdings nicht möglich. Deshalb wurde die abgestürzte Frau dann mittels Trage nach unten über den Hang gerettet und dort zum bereits wartenden Rettungsfahrzeug getragen. Dort stellte sich heraus, dass die Frau augenscheinlich unverletzt war und auch keinerlei Bedürfnis hatte, ins Krankenhaus zu kommen.