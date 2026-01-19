Eishockey-Klub jubelt nach drei sieglosen Jahren

3:0 bei Lazio! Como sichert mit Posch Rang 6 ab
Serie A
Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – beendete Göriach eine lange Durstrecke und feierte daheim gegen die Comeback-Truppe Gallin Foxes in der Division III Mitte den ersten Sieg nach drei Jahren. Für einen Gäste-Crack wird es nach einem bösen Foul wohl teuer!
Mit einem bescheidenen Ziel starteten die Eishockey-Cracks von Göriach in die Division III Mitte. „Einen Sieg wollten wir erreichen“, erklärt Sektionsleiter Florian Kaiser. „Denn wir hatten seit Dezember 2022 kein Spiel mehr gewonnen!“
