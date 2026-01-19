Skifahrer kam von Piste ab und krachte gegen Haus

Schwerer Skiunfall am Montagnachmittag im Tiroler Zillertal! Ein Spanier (48) verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Skier und krachte gegen eine Hausmauer. Der Mann wurde erheblich verletzt.
Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit seinen Skiern auf der schwarzen Piste Nr. 10 im Skigebiet Zillertal Arena im Gemeindegebiet von Rohrberg unterwegs, als er plötzlich zu Sturz kam. „Er rutschte über den Pistenrand hinaus und prallte in weiterer Folge gegen die Steinmauer eines nahegelegenen Hauses“, heißt es seitens der Polizei.
Von Notarzthubschrauber ins Spital geflogen
Begleiter des Verunfallten leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 48-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen.
