Skifahrer kam von Piste ab und krachte gegen Haus

Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit seinen Skiern auf der schwarzen Piste Nr. 10 im Skigebiet Zillertal Arena im Gemeindegebiet von Rohrberg unterwegs, als er plötzlich zu Sturz kam. „Er rutschte über den Pistenrand hinaus und prallte in weiterer Folge gegen die Steinmauer eines nahegelegenen Hauses“, heißt es seitens der Polizei.