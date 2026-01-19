Historischer Rückschlag für NBA-Star LeBron James

LeBron James wird beim All-Star-Game der NBA erstmals seit 21 Jahren nicht von Beginn an einlaufen dürfen. Der 41-Jährige von den Los Angeles Lakers schien bei der Präsentation der beiden Teams am Montag nicht unter den zehn Startern auf.
James hatte in dieser Saison die ersten 14 Spiele der Lakers verletzungsbedingt versäumt und war danach schwer in die Gänge kommen.
Der vierfache Champion kann den Sprung ins Aufgebot für das All-Star-Game am 15. Februar in der Heimstätte der LA Clippers noch über die Trainer-Wahl der Bankspieler schaffen.
Die fünf meisten Stimmen in der Western Conference erhielt James‘ Clubkollege Luka Doncic, Stephen Curry (Golden State), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nikola Jokic (Denver) und Victor Wembanyama (San Antonio). Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) und Tyrese Maxey (Philadelphia) wurden im Osten gewählt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.