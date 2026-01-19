Vorteilswelt
All-Star-Game

Historischer Rückschlag für NBA-Star LeBron James

US-Sport
19.01.2026 23:07
LeBron James
LeBron James(Bild: AP/Amanda Loman)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

LeBron James wird beim All-Star-Game der NBA erstmals seit 21 Jahren nicht von Beginn an einlaufen dürfen. Der 41-Jährige von den Los Angeles Lakers schien bei der Präsentation der beiden Teams am Montag nicht unter den zehn Startern auf. 

James hatte in dieser Saison die ersten 14 Spiele der Lakers verletzungsbedingt versäumt und war danach schwer in die Gänge kommen.

Der vierfache Champion kann den Sprung ins Aufgebot für das All-Star-Game am 15. Februar in der Heimstätte der LA Clippers noch über die Trainer-Wahl der Bankspieler schaffen.

Die fünf meisten Stimmen in der Western Conference erhielt James‘ Clubkollege Luka Doncic, Stephen Curry (Golden State), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nikola Jokic (Denver) und Victor Wembanyama (San Antonio). Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) und Tyrese Maxey (Philadelphia) wurden im Osten gewählt.

