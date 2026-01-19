Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach langem Konflikt

Ex-Barca-Kapitän Ter Stegen flüchtet zu Rivalen

Fußball International
19.01.2026 20:31
Marc-Andre ter Stegen wird den FC Barcelona leihweise verlassen.
Marc-Andre ter Stegen wird den FC Barcelona leihweise verlassen.(Bild: AFP/PAU BARRENA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Monatelang herrschte Streit zwischen Marc-Andre ter Stegen und dem FC Barcelona. Nun hat der Konflikt wohl endgültig sein Ende gefunden. Der Deutsche flüchtet leihweise zum katalanischen Rivalen FC Girona.

0 Kommentare

Ausgangspunkt für den Streit war eine Rückenverletzung des Torhüters. Dieser weigerte sich eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barcelona den Verletzungs- und Operationsbericht an die medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten dürfte. Ohne diesen könne die La Liga nicht beurteilen, wie schwer die Verletzung des 33-Jährigen ist.

Lesen Sie auch:
Marc-Andre ter Stegen hat turbulente Monate hinter sich.
Wie geht‘s weiter?
Ter Stegen hat offenbar Entscheidung getroffen
15.10.2025
„Suchen keinen Ersatz“
Wende bei Ter Stegen? Barca-Boss lässt aufhorchen
30.09.2025
Nicht mehr Kapitän
Streit eskaliert: Barcelona degradiert Ter Stegen!
07.08.2025
In Gespräch mit Flick
Ter Stegen bei Barca zur Nummer drei degradiert
13.07.2025

Kapitänsbinde entzogen
Der Konflikt eskalierte, die Kapitänsbinde wurde Ter Stegen entzogen und im Sommer sah es dann schon klar nach einem Abschied aus. Doch der Deutsche blieb beim spanischen Meister – spielte in der laufenden Saison jedoch keine Rolle. Kein einziges Spiel absolvierte Ter Stegen bislang für die Katalanen.

WM-Hoffnungen in Girona
Der Wechsel zum katalanischen Rivalen FC Girona dürfte wohl auch mit der Hoffnung auf eine WM-Nominierung im kommenden Sommer zusammenhängen. Zuletzt wurde der ehemalige Barca-Kapitän mehrmals nicht für den DFB-Kader nominiert. Sein neuer Klub steht derzeit auf Rang 10 der spanischen LaLiga, ist jedoch von den Punkten her näher an einem Abstiegsplatz als an einer europäischen Qualifikation dran.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
FC Barcelona
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
162.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.056 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
133.718 mal gelesen
Mehr Fußball International
Nach langem Konflikt
Ex-Barca-Kapitän Ter Stegen flüchtet zu Rivalen
Emotionales Posting
Marokko-Star über Elfer-Drama: „Ich habe versagt!“
Nach Skandal-Finale
Marokko-Protest! Nun droht Senegal-Trainer Strafe
Krone Plus Logo
Fosso kennt Feyenoord
Das ist für Sturm die große Chance in Rotterdam!
Krone Plus Logo
Tränen-Trip zum Finale
Wörthersee-Kellner ging durch Afrikas Fußballhölle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf