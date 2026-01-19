Ex-Barca-Kapitän Ter Stegen flüchtet zu Rivalen

Monatelang herrschte Streit zwischen Marc-Andre ter Stegen und dem FC Barcelona. Nun hat der Konflikt wohl endgültig sein Ende gefunden. Der Deutsche flüchtet leihweise zum katalanischen Rivalen FC Girona.
Ausgangspunkt für den Streit war eine Rückenverletzung des Torhüters. Dieser weigerte sich eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barcelona den Verletzungs- und Operationsbericht an die medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten dürfte. Ohne diesen könne die La Liga nicht beurteilen, wie schwer die Verletzung des 33-Jährigen ist.
Kapitänsbinde entzogen
Der Konflikt eskalierte, die Kapitänsbinde wurde Ter Stegen entzogen und im Sommer sah es dann schon klar nach einem Abschied aus. Doch der Deutsche blieb beim spanischen Meister – spielte in der laufenden Saison jedoch keine Rolle. Kein einziges Spiel absolvierte Ter Stegen bislang für die Katalanen.
WM-Hoffnungen in Girona
Der Wechsel zum katalanischen Rivalen FC Girona dürfte wohl auch mit der Hoffnung auf eine WM-Nominierung im kommenden Sommer zusammenhängen. Zuletzt wurde der ehemalige Barca-Kapitän mehrmals nicht für den DFB-Kader nominiert. Sein neuer Klub steht derzeit auf Rang 10 der spanischen LaLiga, ist jedoch von den Punkten her näher an einem Abstiegsplatz als an einer europäischen Qualifikation dran.
