Ex-Barca-Kapitän Ter Stegen flüchtet zu Rivalen

WM-Hoffnungen in Girona

Der Wechsel zum katalanischen Rivalen FC Girona dürfte wohl auch mit der Hoffnung auf eine WM-Nominierung im kommenden Sommer zusammenhängen. Zuletzt wurde der ehemalige Barca-Kapitän mehrmals nicht für den DFB-Kader nominiert. Sein neuer Klub steht derzeit auf Rang 10 der spanischen LaLiga, ist jedoch von den Punkten her näher an einem Abstiegsplatz als an einer europäischen Qualifikation dran.