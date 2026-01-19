Vorteilswelt
Positiver Abschluss

„Du fährst nicht mit einem gesenkten Kopf weg“

Handball
19.01.2026 21:10
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Die EM-Vorrundengruppe Österreichs bei der Handball-EM in Herning hat es in sich gehabt. Auf die Niederlagen gegen Deutschland und Spanien folgt zum Abschluss ein 26:25-Sieg gegen Serbien. Das Abschluss-Ergebnis stimmt auch ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser positiv für die Zukunft. 

0 Kommentare
Folgen Sie uns auf